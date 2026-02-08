ラグビーのリーグワンは８日に実施予定だった１部リーグの東京SG―相模原DB、２部のGR東葛―釜石SW、３部のLR福岡―中国RRの３試合を雪の影響で、実施困難として中止と発表した。２部の九州KV―RH大阪（東平尾公園博多の森陸上競技場）は開催予定としている。リーグは「代替試合の実施有無およびチケットの払い戻し等の対応は、追ってお知らせいたします」とした。