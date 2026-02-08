話し方は流暢、説明する内容も完璧なのに……。営業や講師といった職業、あるいはプレゼンテーションなどの場面で、「話は上手なはずなのに、なぜか相手の心に届いている感じがしない」と悩んだことはありませんか。どうやったら相手に“刺さる”説明ができるのか？『「説明」がうまい人がいつも頭においていること』の著者・犬塚壮志氏が、自身の経験を踏まえて解説します。（大学受験専門塾「ワークショップ」情報科講師／株式会