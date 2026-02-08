Ｊリーグは８日、降雪・積雪の影響で明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１節の３試合が中止になったことを発表した。中止になったカードは以下の通り。栃木ＳＣ―八戸（午後２時キックオフ・カンセキスタジアムとちぎ）大分―滋賀（午後２時キックオフ・クラサスドーム大分）相模原―群馬（午後２時キックオフ・相模原ギオンスタジアム）各試合の代替日については決定次第発表される。