２月７日、ミラノ。ミラノ・コルティナ五輪でアイスホッケー女子１次リーグが行なわれ、Ｂ組の日本代表"スマイルジャパン"は大会１試合目でフランスを３−２と下していたが、２試合目はドイツに２−５で敗れた。これでＢ組３位（スウェーデンが首位。２位ドイツ、３位日本、４位イタリアは同勝ち点で得失点差による）となり、一歩後退した（３位までが準々決勝に勝ち上がり、ランキング上位のＡ組５チームと対戦する）。なぜテ