暖房費を抑えたいと考え、エアコンは使わず石油ファンヒーターを中心に使っている家庭もあるかもしれません。一方で、石油ファンヒーターは電気代に加えて灯油代もかかるため、「本当に節約になっているのか」と疑問に感じるケースもあります。 本記事では、同じ条件で石油ファンヒーターとエアコンを1日8時間使用した場合の費用を試算し、それぞれの特徴を整理します。