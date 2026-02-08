（MCU）映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に続く新2部作の後編『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』に、ソー役クリス・ヘムズワースが続投することになりそうだ。 最新作『クライム101』のため、英のインタビューに登場したヘムズワース。この映画で共演し、ともに取材に応じたのは、同じくMCUでハルク／ブルース・バナー役を演じてきたマӦ