【モデルプレス＝2026/02/08】SixTONESの京本大我が、2月7日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に田中樹とともに出演。長年憧れのバンドとの対面を振り返った。【写真】SixTONESメンバー「音楽の力に助けられてきた」初対面果たした人気バンド◆SixTONES京本大我、憧れのバンドに初対面で感激1月30日放送の音楽番組「ミュージックステーション」（テレビ