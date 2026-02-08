【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円 マイルストンは、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、新作プラモデル、フィギュア計画を発表した。 目玉となるのはアニメ「天元突破グレンラガン」の主役機・グレンラ