◇NBAレイカーズーウォリアーズ（2026年2月7日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（27）が7日（日本時間8日）の本拠地ウォリアーズ戦に今年初スタメン出場。前半から3Pシュート2本含むチーム最多10得点の躍動。チームは1点ビハインドで前半を折り返した。前回の試合となった5日（同6日）の本拠地76ers戦では、第3Qに逆転勝ちの起点となる3連続得点を含む14得点7リバウンドの躍動。チームも最終Qに逆転