お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（48）の妻・あいさんが7日、ブログを更新。体調不良で入院していた尾形が退院し、自宅に戻ってきたことを報告した。【写真】ちょっと痩せた？愛犬とたわむれるパンサー・尾形＜愛妻の手料理も＞6日に「実は、、、」と題したブログで、あいさんは「みんなにご心配をさせちゃうのでお伝えできなかったのですが」と前置きしつつ、「実はパパが体調を崩していて、少しの間入院していたんです」と