第51回衆議院議員総選挙は8日が投開票日で、朝から投票が始まっています。投票は、原則午前7時から全国4万4600か所あまりの投票所で始まりました。今回の衆院選は465議席をめぐって1284人が立候補しています。総務省の集計によりますと、8日午前10時現在の投票率は3.72％で、前回を2.60ポイント下回っています。投票は原則午後8時に締め切られ、深夜には大勢が判明する見通しですが、一部の投票所では大雪の影響で、投票の締めきり