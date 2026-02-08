東海地方は、9日明け方にかけて山地を中心に平地でも大雪のおそれがあり、名古屋市内も8日朝は雪が降りました。 【写真を見る】名古屋市内でも雪9日明け方にかけて東海地方は平地でも大雪のおそれ交通障害に注意を 名古屋市内は8日明け方から断続的に雪が降り、樹木の上などはうっすら白くなりました。 名古屋で積雪の観測はありませんが岐阜市では最大6センチなどと平地でも雪が積もっている所があります。 東海地方は9日