2026年2月6日、韓国メディア・毎日経済は「韓国政府が『外国人の不動産ショッピング』の阻止に向け積極的に動いている」と報じた。国土交通部は10日から、外国人が住宅を購入する際に行う取引申告を強化する内容の「不動産取引申告等に関する法律施行令」改正案を施行する。外国人が取引申告書を作成する際の記入項目（在留資格、国内住所または183日間以上の滞在先の有無など）が増えることになる。ソウル全域など土地取引許可区