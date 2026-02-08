上空の強い寒気の影響で、日本海側を中心に広い範囲で雪が強まっていて、大雪に警戒が必要です。この雪の影響で、各交通機関に大きな影響が出ています。航空各社によりますと、日本航空では出雲・但馬を発着する19便、全日空では鳥取・米子・富山・秋田など日本海側発着の49便が欠航となり、あわせておよそ8400人に影響する見込みです。また、鉄道各社によりますと、8日午前11時現在、雪の影響で西武新宿線の一部区間が運転を見合