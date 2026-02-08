第51回衆議院選挙は8日が投票日です。消費減税を含む経済対策などを主な争点に、高市政権を信任するかが問われることになります。投票は、全国のおよそ4万4000か所の投票所で8日朝7時から始まりました。今回の選挙は、自民党と日本維新の会による連立政権発足の後、初の国政選挙となりました。与党が過半数の議席を確保し政権を維持するのか、新しく誕生した中道改革連合など野党がどこまで議席を獲得できるのかが焦点となります。