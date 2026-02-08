元お笑いコンビ・尼神インターの誠子さんが、自身のSNSを更新。最新ショットを公開しました。 【写真を見る】【 元・尼神インター・誠子 】 「同じライブは二度とないですお客さんとライブハウスとスタッフさんとみんなでつくるだからライブが好きで大切です」ライブでのステージショット公開２月７日、誠子さんは自身のインスタグラムに「同じライブは二度とないですお客さんとライブハウスとスタッフさんとみんなで