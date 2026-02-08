投票は一部地域を除いて午後8時まで ＜熊本県選挙管理委員会 発表＞ 熊本選挙区の【候補者一覧】を見る 午前11時時点の推定投票率（選挙区）6.77％（前回比-2.53ポイント）※期日前投票・不在者投票は含みません 選挙当日有権者数熊本県全体：141万2992人（男性66万4449人／女性74万8543人） ▼熊本選挙区の立候補者はこちら