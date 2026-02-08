大阪市長選は８日、投票が始まった。３度目の「大阪都構想」への挑戦を掲げ、衆院選に合わせて出直し選に打って出た日本維新の会公認の前市長と、新人４人が立候補。維新以外の国政政党は独自候補の擁立を見送った。午前１１時現在の投票率は８・３９％。立候補は届け出順に、維新公認で前市長の横山英幸氏（４４）、いずれも無所属新人の中条栄太郎氏（５６）、ネペンサ氏（５１）、千代知洋氏（５８）、林成典氏（５２）。