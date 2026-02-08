気象台は、午前11時38分に、なだれ注意報を飛騨市に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】岐阜県・飛騨市に発表（雪崩注意報） 8日11:38時点美濃地方では、8日夕方まで強風に注意してください。飛騨地方では、8日夜遅くまで大雪に、10日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■飛騨市□なだれ注意報【発表】10日にかけて注意