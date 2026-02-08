【ブンデスリーガ】フライブルク 1−0 ブレーメン（日本時間2月7日／ヨーロッパ・パルク・シュタディオン）【映像】菅原由勢、ブチギレたプレーの一部始終ブレーメンに所属する日本代表DFの菅原由勢が、主審の判定に対して珍しく怒りの行動を見せた。劣勢の状況で気持ちを見せた一幕にファンたちが反応している。ブレーメンは日本時間2月7日、ブンデスリーガ第21節でフライブルクと対戦。菅原は、右ウイングバックとしてスタメン出