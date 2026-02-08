「練習試合、日本ハム−阪神」（８日、エナジックスタジアム名護）昨オフに伏見とのトレードで阪神から日本ハムへ移籍した島本浩也投手が古巣へあいさつに出向いた。阪神の練習中にメーン球場で藤川監督のもとへ駆け寄った島本。あいさつをするとガッチリ握手をかわした。またチームがサブグラウンドでアップしていると、斎藤と一緒に安藤投手コーチのもとへ歩み寄った島本。深々と一礼し、笑みを浮かべながら言葉をかわし