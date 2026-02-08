米司法省（ＤＯＪ）が先日、新たに公開した「エプスタイン・ファイル」によると、ジェフリー・エプスタイン元被告は透視実験や?スプーン曲げ?に資金提供を求められていた。米紙ニューヨーク・ポストが７日、報じた。司法省が公開したメールによれば、エプスタイン氏はニューエイジの第一人者ディーパック・チョプラ氏や、超能力に関心を持つ他の研究者らと連絡を取っていた。エプスタイン氏は、念力、透視、テレパシーといった