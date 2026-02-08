巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が８日、宮崎キャンプでブルペン入り。室内の木の花ドームで岸田を相手に剛速球を中心に３７球を投げた。身長２０１センチの長身右腕で先発の一人として期待される新助っ人右腕。投球後には岸田と入念に意見交換してコミュニケーションを取った。