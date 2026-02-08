巨人の山口寿一オーナー（６８）が８日に、宮崎市のひなたひむかスタジアムで行われている二軍の春季キャンプに姿を現し、練習前に選手らに向けて訓示した。山口オーナーの訓示の内容は以下の通り。「おはようございます。石井（琢朗）監督のもとで、『限界突破』を掲げたキャンプで、そろそろ疲れているかもしれませんけれども、ちょっと一言。ジャイアンツはかつてなかったほどのチーム内の大競争期に入っていると思うんです