ＪＲＡは雪の影響で２月８日に開催予定だった、東京競馬第１回４日、京都競馬第２回４日の開催を中止した。東京競馬は１０日、京都競馬は９日に代替競馬が行われる。１日での２場同時中止は１７年１月１５日の京都５回、中京２回以来。こちらも積雪が理由だった。東京競馬場では午前６時に中止を決定。ＪＲＡは「降雪の状況と除雪作業の見込みを勘案すると、当日および月曜日の開催は難しい」と判断理由を説明した。午前３時半