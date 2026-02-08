◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ノーマルヒル（７日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）【バルディフィエメ（イタリア）７日＝松末守司】初出場の丸山希（北野建設）が合計２６１・８点の３位に入り、日本勢メダル第１号となる銅メダルを獲得した。１回目に９７メートルを飛び３位。２回目も１００メートルのビッグジャンプを決めた。＊＊＊メダルを確定させた丸山を、高梨沙羅（ク