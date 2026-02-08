ＪＲＡは雪の影響で２月８日の第１回東京競馬第４日、第２回東京競馬第４日の開催を中止した。京都競馬は９日、東京競馬は１０日に代替競馬が行われる。京都メインの１１Ｒ・きさらぎ賞・Ｇ３（芝１８００メートル）に出走する関東馬ゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）は、前日輸送ですでに京都競馬場に到着済み。今のところコース開放などの予定はなく、厩舎地区での運動などでレースまでの時間を過ごす