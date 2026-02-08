【モデルプレス＝2026/02/08】歌手の優里が6日、自身のInstagramストーリーズを更新。人気アーティストとの“デート”を公開した。【写真】31歳イケメン歌手、大物ミュージシャンと“デート”◆優里、コブクロ・小渕健太郎と“デート”満喫この日、優里は「たのしすぎたぁ デートしてきました笑」と添えて、音楽デュオ・コブクロの小渕健太郎との2ショットを公開。2人は笑顔を浮かべ、仲睦まじい様子を披露している。◆優里の投稿