今日8日11時9分、京都地方気象台は「顕著な大雪に関する京都府気象情報」を発表しました。南丹市美山では短い時間に顕著な降雪が観測され、8日夜のはじめ頃にかけて強い雪が続くでしょう。南丹・京丹波では、大規模な交通障害の発生するおそれが高まっており、警戒が必要です。大規模な交通障害の発生するおそれ今日8日11時9分、京都地方気象台は「顕著な大雪に関する京都府気象情報」を発表しました。南丹市美山では、8日11時まで