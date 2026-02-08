８日、東京都内の投票所に向かう人。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京2月8日】日本の第51回衆議院議員選挙は8日午前7時、投票が始まった。立候補者1284人が465議席を争う。８日、東京都内の投票所に向かう人たち。（東京＝新華社記者／賈浩成）８日、東京都内の投票所前に看板を設置する職員。（東京＝新華社記者／賈浩成）８日、東京都内の投票所に入る人。（東京＝新華社記者／賈浩成）