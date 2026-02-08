沖縄・宜野座で春季キャンプを張る阪神は8日、日本ハムを相手に今春初となる対外試合に臨む。戦いの舞台となるエナジックスタジアム名護には、朝早くから多数の阪神ファンが詰めかけ、選手らに熱い声援を送った。坂本誠志郎捕手、佐藤輝明内野手、森下翔太外野手の侍ジャパン組も参戦するとあって、3人が打撃練習を始める頃にはバックネットや内野フェンスに張り付いてスマートフォンで動画や写真を撮影をする虎党も多数現れた