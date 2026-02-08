俳優の中野英雄（61）が7日、自身のインスタグラムを更新。息子で俳優の仲野太賀（33）の幼少期ショットを公開した。【写真】「太賀らしい写真」中野英雄が公開した息子・仲野太賀の幼少期ショット太賀が33歳の誕生日を迎えたこの日、笑顔の太賀の写真を添えて「お誕生日おめでとう」と投稿した英雄。続く投稿では、「太賀らしい写真がありました!!」と、無邪気なポーズを取る幼少期の太賀のモノクロ写真を公開した。親子愛