気象庁によりますと、関東甲信地方の上空約１５００メートルに氷点下９度以下の強い寒気が流れ込んでいます。 【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？８日（日）～１０日（火）関東甲信地方の雪雨シミュレーション このため、関東甲信地方では広い範囲で雪が降り、山沿いや山地を中心に、平地でも大雪となっている所があります。 きょう（８日）は強い冬型の配置が続き、関東地方南部から伊豆諸島を気圧の谷が