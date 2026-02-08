アニメ版『花ざかりの君たちへ』（以降、『花君』）が面白い。平成6年生まれ、流行り言葉で言えば（もう流行ってすらいないかもしれないが）一時期“平成一桁ばばあ”の類である筆者にとって、『花君』は特にドラマ版がド世代・オブ・ド世代。というより、ここ最近はシール交換が流行り、プライズにはお茶犬が、ガシャポンには「kitson」のミニチュアバッグコレクションが登場、しかも『しゅごキャラ！』のコラボカフェま