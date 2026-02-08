ファジアーノ岡山は8日、敵地でJ1百年構想リーグWEST第1節のアビスパ福岡戦を行う。午後1時のキックオフを前に先発メンバーが発表され、法政大2年生でU-21日本代表のMF小倉幸成が開幕先発入りを果たした。小倉は鹿島アントラーズの育成組織から法政大へ進学し、昨年はU-20ワールドカップで3試合1得点を記録。今年1月のU23アジアカップでは全6試合に出場し、決勝では2ゴールを奪って優勝に大きく貢献した。1月30日に2028年1月