大分トリニータは8日、同日にクラサスドーム大分で開催予定だったJ2・J3百年構想リーグWEST-B第1節のレイラック滋賀FCが積雪などの影響により中止になると発表した。この試合はJFLからJリーグ参入を果たした滋賀のJリーグ初戦になる予定だった。ただ大分は「公共交通機関の運行停止、ドーム周辺の積雪および道路凍結などの状況を踏まえ、お客様の安全を最優先に考慮し、Jリーグ等関係各所と協議した結果、総合的に判断」と説明