気になるゲンバ?予約殺到！連日満席 “極上プルふわ”パンケーキハワイ通一茂も唸ったぷるぷるパンケーキ。気になるゲンバ?芸能人も常連の革製品専門店有名人も訪れるレザーの名店で伸縮するレザー登場！山内思わず仰天!?気になるゲンバ?女性がハマる!?ニンニクカフェ匂いのしない黒ニンニクコーヒーや、まるごと1玉ニンニクを使った「アホパン」などニンニク祭り！ニンニクパワーで目がギンギンになり衝撃発言連発!?