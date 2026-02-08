日本ハムの新外国人サウリン・ラオ投手（26＝前ナショナルズ）が8日、沖縄県・名護で行われている春季キャンプで初めてブルペン入りした。スライダーを武器に多様な変化球を投げ分ける右腕は、初ブルペンでは「感覚を確かめること」をテーマに全球種を投げ込んだ。新庄監督が見守る中での投球。直接やり取りはなかったが、コーチから「いいブルペンだった」と評価され「良かったです」と笑みを浮かべた。6日に新庄監督が先