大阪府知事や大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏が8日、レギュラーコメンテーターを務めるフジテレビ系「日曜報道THE PRIME」（日曜午前7時30分）を欠席した。キャスターを務める梅津弥英子アナウンサーが、番組冒頭で「今朝橋下徹さんはお休みをいただきます」と説明。その後ミラノ・コルティナ五輪の話題に移った。橋下氏は前週1日は出演したが、前々週の1月25日も番組を欠席している。