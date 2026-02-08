別れたあと、連絡は取らないのに元カノのSNSはチェックしている。そんな男性の行動には、はっきりとした理由があるんです。それは必ずしも復縁したいからではなく、自分の気持ちを整理しきれていない状態が続いているサインでもあります。完全に終わった実感が持てていない男性は感情の切り替えに時間がかかることが多く、別れを「理解」しても「納得」できていない場合があります。SNSを見ることで、元カノが今どうしているのかを