若い頃は少し食事を調整したり、運動量を増やしたりするだけで体重が落ちたのに、最近は同じことをしてもまったく減量できない。40代・50代に入ってから、そんな違和感を抱え始める人は少なくありません。「やり方が間違っているのかも」と感じてしまいがちですが、実は体そのものが“別のフェーズ”へ移行している可能性があります。体は「減らす前提」から「守る前提」へ切り替わっていく年齢を重ねるにつれてホルモンバランスが