ミラノ・コルティナ五輪は第３日目の競技が行われる。本格スタートとなった２日目にはノルディックスキー・ジャンプの女子ノーマルヒルで丸山希（北野建設）が銅メダル、スノーボードの男子ビッグエアで木村葵来（紫スポーツ）が金メダル、木俣椋真（ヤマゼン）が銀メダルを獲得。３人に続くメダルラッシュが期待される。＊＊＊３日間で争うフィギュアスケート団体は、最終日を迎える。前回大会銀メダルの日本は、ペア