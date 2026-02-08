ＪＲＡは雪の影響で８日に行われる予定だった東京競馬と京都競馬の開催中止を発表した。東京競馬は１０日（火）、京都競馬は９日（月）に代替競馬がそれぞれ行われるため、ＪＲＡでは異例の４日連続開催となった。今回は土曜に東京（８Ｒ以降は中止）＆京都＆小倉の３場を開催するが、それ以降は日曜に小倉、月曜に京都、火曜に東京と１場ずつの開催となる。雪の影響によるＪＲＡの４日連続開催は、２０１４年２月１５〜１８日