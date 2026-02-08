巨人の西舘勇陽投手が８日、宮崎キャンプ第２クール最終日に３度目のブルペン入り。カットボール、スライダー、ツーシームなどを丁寧に確認しながら、座った捕手に１３６球を投げ込んだ。投球中には阿部監督や内海・杉内両投手コーチが直接指導する場面も。途中からは打者を左右に立たせ、実戦を想定しながら投げ込んだ。