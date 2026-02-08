◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（７日・リビーニョ・スノーパーク）男子ビッグエア（ＢＡ）決勝で、初出場の２１歳・木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）が日本勢第１号となる金メダルを獲得したことを受けて、人気アニメ「機動戦士ガンダムＳＥＥＤ」の福田己津央監督がＸで反応。「おめでとうございます！」と祝福のコメントを送った。木村の名前「葵来（きら）」の由来は、同アニメの主人公キラ・ヤマト。五輪開