ＪＲＡは雪の影響で２月８日の東京競馬第１回４日、京都競馬第２回４日の開催を中止した。東京競馬は１０日、京都競馬は９日に代替競馬が行われる。８日の東京メイン１１Ｒには東京新聞杯・Ｇ３（芝１６００メートル）が組まれていたが、ウォーターリヒト、エルトンバローズ、オフトレイル、ブエナオンダ、マジックサンズ、ミッキーゴージャス、メイショウチタン、ヤマニンサルバム、ラヴァンダの関西馬９頭は既に前日に輸送済