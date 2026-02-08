ＪＲＡは雪の影響で２月８日の東京競馬第１回４日、京都競馬第２回４日の開催を中止した。東京競馬は１０日、京都競馬は９日に代替競馬が行われる。７日の１９時３０分よりインターネット投票による夜間発売が行われていたが、中止を受けて東京の７億９２３８万３５００円、京都の３億６２８５万９２００円、計１１億５５２４万２７００円の発売金は全て返還となった（ＷＩＮ５含む）東京競馬は前日の７日に雪が徐々に強く降