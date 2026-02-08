Sophià la Modeのデビューワンマンライブが、2026年2月6日（金）新宿ReNYにて開催された。19:00の開演後、場内が暗転すると鳴り響いたのは、クラシックの名曲「威風堂々」を大胆にフィーチャーしたOverture。壮大かつギミック満載のダイナミックチューンが、観客の期待感を一気に最高潮へと引き上げる。そのOvertureからシームレスに繋がる形で、デビュー曲「Sophià la Mode」がスタートした。グループ名を冠した楽曲で