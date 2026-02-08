三浦知良は開幕戦に先発出場して前半20分までプレー福島ユナイテッドFCのFWカズこと三浦知良は2月7日に行われたJ2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンド EAST-Bの第1節ヴァンフォーレ甲府戦でスタメン出場し、Jリーグ公式戦最年長出場記録を58歳346日に更新した。Jリーグでの出場は2021年3月10日に行われた浦和レッズ戦以来1795日ぶり。海外メディアも“キング”の帰還に熱視線を送った。カズは国内外で数多くのクラブを渡り歩