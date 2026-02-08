リーベルホテル大阪は、2026年3月1日から5月14日までの期間、1F「Cafe & Bar LIBER」にて、苺が主役の春のアフタヌーンティー『Strawberry & Botanical Afternoon Tea 〜いちごとハーブが香る、みずみずしい春〜』を販売します。苺とハーブの爽やかなマリアージュを愉しむ、春ならではのアフタヌーンティーです。 リーベルホテル大阪『Strawberry & Botanical Afternoon Tea 〜いちごとハーブが香る、みずみずし